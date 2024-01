La Mediaș începe colectarea brazilor de Crăciun Operatorul de salubritate din oraș, EcoSal Mediaș, a anunțat ca a fost stabilit programul de colectare a pomilor de Craciun. Astfel, brazii care au impodobit casele de Sfintele Sarbatori se vor colecta in saptamana 8-12 ianuarie. Potrivit unui anunț al operatorului de salubritate, cei care locuiesc la casa ii pot depozita langa pubele in ziua […] Articolul La Mediaș incepe colectarea brazilor de… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

