- Cristina Vasiu și iubitul sau sunt impreuna de aproximativ un an și jumatate, iar astazi, partenerul sau a reușit sa o surprinda pe artista, asta pentru ca a cerut-o in casatorie. Cantareața nu a banuit nimic, iar momentul a fost așa cum și-au dorit cei doi.

- Șocant! Fetița calcata cu mașina de propria mama, in curtea caseiO fetita a fost grav ranita intr-un accident produs, marti dupa-amiaza, in judetul Arges. Primele date arata ca evenimentul s-a produs intr-o curte, unde copila a fost lovita de un autoturism. Fetita a fost resuscitata. Ea ar fi fost…

- Isidora Petrovic, fosta concurenta a emisiunii Mireasa in sezonul 4, s-a schimbat foarte mult de cand a participat in show. Acum viața ei pare sa fie pusa la punct și urmeaza sa se casatoreasca.

- Ministerul Apararii de la Moscova a anunțat ca forțele ruse au cucerit noi porțiuni din teritoriul orașului Bahmut, dar Brigada Mecanizata 93 a Armatei ucrainene a difuzat imagini care arata ca militarii sai continua sa lupte in oraș.

- Este considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume, avand o cariera fulminanta in lumea modellingului și a showbizului. In ultimele 7 luni, de cand a divorțat de fostul ei soț, șatena a ieșit la intalniri cu 6 barbați diferiți. Cine este artistul de care s-ar fi indragostit, in prezent. Emily…

- Larisa Iordache și iubitul ei s-au afișat, pentru prima data, impreuna! Celebra gimnasta s-a indragostit cand s-ar fi așteptat cel mai puțin, insa acum este mai fericita ca niciodata, alaturi de barbatul misterios din viața ei.

- In aceasta seara, Andrew și Tristan Tate au fost eliberați, iar la scurt timp dupa ce s-a pronunțat decizia Curții de Apel București, cei doi milionari britanici au fost așteptați, in fața centrului de reținere și arest, de avocatul lor. Mai apoi, au fost surprinse și Georgiana Naghel, impreuna cu Luana…

- Imaginile inregistrate pe 18 martie 2023 arata un stadiu avansat al lucrarilor, cu utilaje și muncitori in acțiune pe o suprafața insemnata.Joncțiunea dintre cele doua șosele de mare viteza este realizata de asocierea turca Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, ca parte a lotului 1 al A0 Sud,…