- Athletic Club Bilbao - FC Barcelona, Celta Vigo - Real Sociedad, Mallorca – Girona și Atletico de Madrid - Sevilla FC sunt sferturile de finala ale Cupei Regelui, disputate intr-o singura manșa saptamana viitoare pe 23, 24 și 25 ianuarie, conform site-ului sport.es. Semifinalele Cupei Spaniei se vor…

- Unionistas de Salamanca (Liga 3, locul 13) și Barcelona se infrunta in aceasta seara, de la ora 20:30, in optimile Cupei Regelui. Duelul va fi live pe GSP.ro și televizat de DigiSport 1. Rezultatele inregistrate pana acum in optimile Cupa Regelui: Tenerife - Mallorca 0-1Getafe - Sevilla 1-3Osasuna -…

- Girona marea revelatie a actualei editii din La Liga, s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, invingand pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia Rayo Vallecano, intr-o partida disputata miercuri seara.Catalanii au transat soarta jocului inca din prima repriza, gratie…

- Ultimele trei meciuri ale etapei a 19-a din La Liga sunt programate, joi, 4 ianuarie, cu FC Barcelona in prim planul acțiunii din Spania. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci sau din mai multe meciuri, pentru o singura cota, dupa…

- Real Madrid, liderul din LaLiga, a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Betis Sevilla, intr-un meci din etapa a 16-a a campionatului Spaniei, anunța news.ro.Au marcat Bellingham ’53 pentru madrileni si Ruibal ’66 pentru Sevilla. Rezultatele zilei de sambata:Alaves – Las Palmas…

- Formatiile Real Madrid si Athletic Bilbao au obtinut victorii in partidele disputate, sambata, in etapa a 15-a a campionatului Spaniei, informeaza news.ro.Real Madrid a invins cu 2-0 Granada si Bilbao s-a impus cu 4-0 in fata echipei Rayo Vallecano. Alte rezultate din La Liga:Girona – Valencia…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Mallorca, in etapa a 14-a din La Liga, scrie news.ro.Madrilenii au dominat partida cu Mallorca si au inscris unicul gol al infruntarii in minutul 64, prin Griezmann, care a reluat cu o lovitura de cap centrarea…

- Echipa spaniola Athletic Bilbao a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-3, formatia Celta Vigo, intr-un meci contand pentru etapa a 13-a din La Liga. Bilbao a invins cu un gol marcat in minutul 90+9, din penalti, dupa ce oaspetii au ratat o lovitura de pedeapsa, informeaza news.ro.Pe stadionul…