Stiri pe aceeasi tema

- Otelul Galati a urcat pe primul loc in Liga a II-a de fotbal si si-a asigurat prezenta in play-off, vineri, dupa ce a invins-o pe AFK Csikszereda Miercurea Ciuc cu scorul de 1-0 (1-0), pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a, penultima a sezonului regulat. Fii la curent cu cele mai…

- Eintracht Frankfurt nu a mai reușit sa fie echipa surpriza a Ligii Campionilor marți seara in prima manșa a optimilor de finala impotriva italienilor de la Napoli, care s-au impus in deplasare, scor 0-2 (0-1), avand și un penalty ratat in prima repriza, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele…

- CS Minaur Baia Mare a invins-o in deplasare pe CSM Constanta cu scorul de 35-32 (18-11), duminica, in derby-ul etapei a 17-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o in deplasare pe AHC Potaissa Turda cu scorul de 27-23, sambata, in etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Echipa spaniola Betis Sevilla a invins sambata seara, in deplasare, scor 1-0, pe Getafe, intr-un meci al etapei a 19-a din La Liga. FC Barcelona a dispus cu 1-0 de Girona, iar Sevilla a invins pe Elche cu 3-0, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Almeria a invins vineri seara, cu scorul de 3-1 pe Espanyol Barcelona, in prologul etapei a 19-a din La Liga, potrivit news.roLuis Suarez (21), Leo Baptistao (61) si Francisco Soler (77) au marcat golurile gazdelor, cel al oaspetilor fiind reusit de Joselu (90+3). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins sambata, pe teren propriu, formatia Real Valladolid, scor 3-0, intr-un meci al etapei a 18-a din La Liga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Echipa CS Dinamo Bucuresti a obținut o victorie in deplasare contra formației SCM Zalau cu scorul de 3-1 (25-20, 19-25, 25-22, 25-15), sambata, in etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei masculin, prima a returului, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…