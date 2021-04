Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, sambata, in deplasare, cu echipa Getafe, in etapa a XXVII-a a campionatului Spaniei. Atletico ramane lider in LaLiga, cu 63 de puncte, iar Getafe este pe 15, cu 28 de puncte. Meciurile Celta Vigo – Athletic Bilbao,…

- Levante a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe Valencia, intr-un meci din etapa a XXVII-a a campionatului Spaniei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Roger Marti, in minutul 18, scrie news.ro. Partidele Deportivo Alaves – Cadiz, Real Madrid – Elche, Osasuna – Real…

- Atletico Madrid a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Athletic Bilbao, miercuri seara, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 18-a din LaLiga. Astfel, trupa lui Simeone si-a consolidat prima pozitie in clasament. Bascii au deschis scorul pe stadionul Metropolitano prin capitanul…

Formatia Real Madrid a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Valencia, intr-un meci din etapa a XXIII-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Benzema '12 si Kroos '42.

- Formatia Atletico Madrid a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Granada, intr-un meci din etapa a XXIII-a a campionatului Spaniei, anunța news.ro. Goluriel invingatorilor au fost marcate de Llorente ‚63 si Correa ‚75. Pentru Granada a inscris Herrera, in minutul 66.…

- Real Madrid s-a impus cu emotii pe terenul lanternei rosii Huesca, scor 2-1, sambata, intr-un meci din etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Foto: (c) JAVIER CEBOLLADA/EPA In fata unui adversar care a jucat foarte defensiv, echipa antrenata de…

- Formatia FC Barcelona a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Spaniei. Catalanii au marcat prin Messi ’20 si Griezmann ’74. Pentru Athletic Bilbao a inscris Jordi Alba, de la FC Barcelona, in minutul…