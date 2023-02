Stiri pe aceeasi tema

FC Barcelona si-a consolidat pozitia de lider in La Liga dupa ce a invins-o pe Betis Sevilla cu scorul de 2-1, miercuri seara, in deplasare, intr-un meci restant din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Spaniei, potrivit Agerpres.

Echipa spaniola Real Madrid a incheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Real Sociedad, in etapa a 19-a din La Liga, informeaza news.ro.

Echipa spaniola Betis Sevilla a invins sambata seara, in deplasare, scor 1-0, pe Getafe, intr-un meci al etapei a 19-a din La Liga. FC Barcelona a dispus cu 1-0 de Girona, iar Sevilla a invins pe Elche cu 3-0, anunța news.ro.

FC Barcelona, liderul din La Liga, a obtinut o victorie la limita, 1-0, in deplasare cu Girona, sambata seara, in etapa a 19-a a campionatului Spaniei.

Formatia FC Sevilla a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Cadiz, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului Spaniei, informeaza news.ro.

Finala Supercupei Spaniei s-a jucat duminica seara la Riyadh, in Arabia Saudita, sub forma unui nou episod din El Classico, intre Barcelona și Real Madrid. Catalanii și-au adjudecat trofeul cu o victorie clara, cu 3-1, Gavi fiind omul meciului, noteaza Mediafax.

Formatia FC Sevilla a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, vineri, in deplasare, in compania echipei Celta Vigo, in etapa a XV-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.

- FC Barcelona si Real Madrid si-au exprimat refuzul de a lua parte la Adunarea generala a Ligii spaniole fotbal, prevazuta pe 7 decembrie la Dubai, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Real "nu va trimite niciun reprezentat la Dubai", iar clubul catalan "nu va participa" la aceasta Adunare generala extraordinara,…