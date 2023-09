Stiri pe aceeasi tema

- Rayo Vallecano și Deportivo Alaves se dueleaza in aceasta seara, de la ora 22:00, in primul meci al rundei #5 din La Liga. E și un duel al formațiilor lui Andrei Rațiu și Ianis Hagi, care, cel mai probabil, vor incepe meciul de pe banca de rezerve. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul…

- Ianis Hagi a fost imprumutat de Glasgow Rangers, pana la finalul sezonului, la clubul spaniol Deportivo Alaves, nou-promovat in La Liga. Mijlocasul roman a afirmat ca numele sau de familie „este o mare responsabilitate“, dar a adaugat ca ii plac provocarile, presiunea si ca este nerabdator sa joace…

- Echipa franceza Paris SG a incheiat la egalitate sambata, in deplasare, scor 1-1, cu formatia FC Toulouse, in etapa a doua din Ligue 1. Mbappe a inscris golul parizienilor, scrie news.ro.Luis Enrique nu a inceput meciul de la Toulouse cu cei doi jucatori nou veniti la antrenamente, Mbappe si Dembele.…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins sambata, in deplasare, scor 3-1, formatia Almeria, intr-un meci al etapei a doua din La Liga. Jucatorul englez Bellingham a marcat o dubla, potrivit news.ro.Almeria a condus cu 1-0, dupa ce Arribas a deschis scorul in minutul 3. Insa Jude Bellingham este trabsferul…

- Atacantul roman Florin Tanase a marcat golul echipei sale, vineri, in partida pierduta de Al-Akhdoud, pe teren propriu, cu Al-Fateh, scor 1-3, in etapa a doua din Saudi Professional League.Al-Akhdoud a deschis scorul in meciul cu Al-Fateh, Florin Tanase reusind sa inscrie in minutul 23. Oaspetii…

- Echipa spaniola Rayo Vallecano a invins vineri seara, in deplasare, scor 2-0, formatia Almeria, in meciul de debut al primei etape din La Liga. Ambele goluri au fost marcate din lovituri de la 11 metri.Rayo a deschis scorul in minutul 20, prin Isi Palazon, dintr-un penalti obtinut de Randy Nteka.…

- Betis Sevilla și Burnley au remizat, scor 1-1, intr-o partida amicala disputata vineri. Gruparea din Premier League a deschis scorul prin Beyer (minutul 27), iar scorul final a fost stabilit de Marc Bartra, fost fundaș al Barcelonei, in minutul 51.

- Alaves a revenit dupa un an in La Liga, dupa 1-0 la general cu Levante in finala play-off-ului de promovare. Golul a venit in prelungirile prelungirilor, dintr-un penalty transformat de Asier Villalibre, dictat dupa intervenția VAR! Granada și Las Palmas sunt celelalte doua echipe care au promovat in…