Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca luna viitoare va participa, in Ucraina, alaturi de mai multi ministri, la o sedinta comuna cu omologul sau si membri ai Executivului de la Kiev, unde vor fi discutate mai multe teme de colaborare comuna, in domenii precum agricultura, transporturile si energia,…

- Proiectul de lege privind masurile fiscal bugetare a fost pus in dezbatere publica marți dimineața de catre Ministrul Finanțelor. Proiectul va fi aprobat prin procedura asumarii raspunderii Guvernului.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, duminica, faptul ca toate procedurile au fost respectate dupa exploziile produse la o statie GPL de la Crevedia si ca parerea sa este ca s-a evitat un dezastru urias. Politia si Parchetul fac acum verificari, a mentionat ministrul. Și premierul Marcel…

- La Kiev continua schimbarile in structurile Guvernului. Seful Serviciului de Stat pentru Situatii de Urgenta a fost demis. Ministrul de Interne nu a dat explicații. Cert este ca militarii ucraineni inainteaza, incet dar sigur, spre sud.

- Romania isi propune sa asigure, in viitor, tranzitul a peste 60% din cerealele pe care le exporta Ucraina pe piata internationala, a anuntat, astazi, premierul, Marcel Ciolacu, dupa intalnirea pe care a avut-o, la Palatul Victoria, cu omologul ucrainean, Denis Smihal. Cei doi au semnat si un document…

- ”Inainte de toate as vrea sa-i salut pe toti marinarii romani, militari sau civili. Va doresc tuturor numai bine si mult succes in activitatea voastra! „La multi ani!”, in aceasta zi sfanta de 15 august, Ziua Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni! Pe langa importanta sa istorica, Ziua…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a primit, vineri, la Palatul Victoria, pe premierul Bulgariei, Nikolai Denkov, aflat in vizita de lucru la Bucuresti. Cei doi au discutat, printre altele, despre subiectul extinderii spatiului Schengen si finalizarii procesului de aderare a Romaniei si Bulgariei cat mai…

- ”Am avut pana acum doua sau trei intalniri, este evident ca trebuie luate anumite masuri nu numai de reducere si in ceea ce priveste veniturile, lucrul acesta se stia inca din luna mai, in urma avertismentului venit de la Comisia Europeana. Cred ca vineri vom avea iarasi o discutie cu fostul ministru…