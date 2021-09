Stiri pe aceeasi tema

- In anul școlar 2021-2022 care va incepe in luna septembrie, in județul Mureș vor funcționa 168 de unitați cu personalitate juridica, iar activitatea didactica se va desfașura in 600 de unitați de invațamant, a anunțat, pentru cotidianul Zi de Zi, prof. drd. Sabin Gavril Pașcan, inspectorul școlar general…

- Primaria a dat luni startul programului de dezinsecție si deratizare impotriva țanțarilor, capușelor, dar si a rozatoarelor, atat pe domeniul public, cat și in gospodariile individuale. Utilajele care imprastie substantele chimice actioneaza dupa ora 22, cand circulatia e mai redusa, iar acestea nu…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, Sofalvi Szabolcs, a anunțat marți, 3 august, pe pagina sa de Facebook, caștigarea de catre Primaria din Sangeorgiu de Mureș a inca unui proiect inovativ. Proiectul prevede implementarea iluminatului public Smart in localitațile Sangeorgiu de Mureș, Cotuș și Tofalau.…

- Un punct de vaccinare a fost amenajat in Piata Sfatului din Brasov de Primaria municipiului in parteneriat cu Directia de Sanatate Publica. Turistii si localnicii vor avea posibilitatea sa se vaccineze și aici, in fiecare weekend, incepand de sambata, 17 iulie. Punctul de vaccinare functioneaza in casute…

- Elevii reghineni care vor susține in acest an examenul de Bacalaureat au parte de o veste cat se poate de buna venita din partea celor de la Lex Aly Gym care vor oferi premii celor cu medii peste 8. Acțiunea se afla la cea de a doua ediție, in care cei care vor obține media … Post-ul Lex Aly Gym, premii…

- Astazi au fost semnate acordurile cadru prin care Romania va achiziționa aproape 500 de autospeciale de stingere incendii, in valoare totala de circa 780 de milioane de lei. Secretarul de stat Raed Arafat a explicat, in videoconferința organizata la Ministerul de Interne, ca aceste achiziții din fonduri…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat luni, 14 iunie, ca a donat sange pentru a celebra Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. "Donand sange poți salva chiar și trei vieți! In fiecare an la data de 14 iunie lumea intreaga celebreaza Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. Fac și eu…

Șase cadre medicale și un funcționar public din sunt anchetați de polițiștii Direcției Generale Anticorupție The post Șase cadre medicale și un funcționar public din Mureș, cercetați pentru luare de mita! Patru dintre inculpați risca arestul preventiv appeared first on Realitatea de Mureș.