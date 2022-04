Stiri pe aceeasi tema

- Bunavestire inseamna pentru primarul de Baia Mare o calatorie spre Muntele Athos, acolo unde se va gandi și se va ruga pentru toate pacatele sale și ale celor care ii doresc raul. Primarul de Baia Mare a anunțat oficial ca „plec spre Muntele Athos. Este o dorința, o chemare pe care simt ca o am de mulți…

- Accident rutier produs pe D.N. 1C ieri, 11 martie a.c. Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier in localitatea Lapușel. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 33 de ani din Lapușel a condus un tractor, iar la…

- Asociația „Prietenii Spitalului Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a donat recent un electrocardiograf care va ajunge la centrul de evaluare COVID care va fi deschis in incinta celui mai mare spital din Maramureș. „A fost o solicitare pentru achiziționarea unui EKG pentru centrul de evaluare COVID care…

- Noaptea trecuta a fost poate cea mai geroasa noapte din acest an. La Farcașa au fost -21 grade Celsius, in Țara Lapușului am avut -28 grade Celsius, iar in Baia Mare au fost catre -18 grade C. Frigul s-a simțit in Baia Mare inca de aseara, iar acum dimineața șoferii au avut batai de cap in a-și porni…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Maramureș va organiza luna viitoare intalniri cu instructorii auto, dar și cu reprezentanții școlilor de șoferi din județ. Asta avand in vedere ca numarul celor care se prezinta pentru obținerea permisului de conducere…

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe D.N.1C in localitatea Lapușel s-a produs un accident rutier. Un autoturism condus dinspre Șomcuta Mare inspre Baia Mare, de catre un barbat de 27 de ani din Satu Mare, a patruns pe sensul opus de mers, moment…

- Patru persoane au trecut pe langa moarte in aceasta dupa-amiaza la Desești, dupa o ciocnire intre doua autoturisme. Cele patru persoane au fost transportate la Spitalul Municipal Sighet pentru investigații medicale suplimentare. Nu a fost nevoie de descarcerare. Potrivit ISU Maramureș, au intervenit…

