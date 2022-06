La Iasi va fi implementat Masterplanul “GreenCity” Municipiul Iași s-a alaturat in 2020 inițiativei Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – „Orașe Verzi” cu scopul de a evalua progresul și eficiența masurilor de sustenabilitate adoptate pana acum in direcția unui viitor „oraș verde”, cu scopul identificarii și prioritizarii problemelor de mediu și de a imbunatați calitatea vieții locuitorilor sai. Primaria Iași lucreaza pentru a-și indeplini misiunea de a transforma municipiul Iași, intr-un oraș curat, eficient, rezilient și prietenos pe cale sustenabila și cu emisii reduse de carbon. In perioada decembrie 2021-2023, Primaria… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana prelungita dupa redeschiderea liniei de tramvai 5, care a dus la scurtarea traseului de autobuz 29 (Tomesti-Iasi/Podu-Ros), Compania de Transport Public revine asupra modificarilor de pe linia 29. Amintim ca inaugurarea centrului intermodal din rond Tutora si reluarea circulatiei tramvaielor…

- „Un om fara busola care, in ultima perioada, penduleaza intre doua partide. O zi mai c-ar ramane in PNL, intr-o alta zi mai c-ar pleca dupa Ludovic Orban la Forta Dreptei. Un fel de „si calare si pe jos". Acesta este Costel Alexe, vremelnicul presedinte al Consiliului Judetean Iasi. Audierile la DNA…

- Intrebat cati ani va avea in momentul in care va putea circula pe autostrada pana la Brasov, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat ca la venirea sa la Ministerul Transporturilor a gasit o licitatie adjudecata anul trecut pentru un studiu de fezabilitate cu termen de sase ani, dupa care…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta semnarea, in cursul zilei de marti, in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in cadrul Casei celor Trei Mari, a unui acord intre Transgaz SA si Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari (3SIIF).

- Autoritațile locale din comuna Tarlișua au gasit o soluție pentru a le asigura curentul locuitorilor din zone mai izolate. Au accesat granturi norvegiene și au primit 315.000 de euro pentru a dota cu panouri fotovoltaice 47 de gospodarii izolate. Comuna Tarlișua are zeci de gospodarii situate in zone…

- Sase plaje romanesti au primit distinctia Steagul Albastru in 2022 din partea Fundatiei de Educatie pentru Mediu FEE , cu o plaja in plus fata de anul precedent se arata intr un comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului MAT ."Pornind de la prevederile Hotararii Guvernului nr.335 2002…

- Curtea Constituționala a Romaniei a declarat neconstituțional proiectul de lege prin care era permisa utilizarea terenurilor de sport din incinta școlilor in afara orelor de program. Proiectul de lege fusese atacat la CCR de catre Guvern, potrivit inițiatorului acestuia, deputatul USR Tudor Rareș Pop.…

- In conditiile in care se discuta tot mai accentuat despre o posibila criza alimentara, Romania ar putea sa gandeasca strategic cum sa ocupe un loc in fata intre tarile agricole care pot inlocui pe piata mondiala lipsurile provocate de situatia din Ucraina. Pe langa acest aspect, tara noastra ar putea…