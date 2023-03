La Ghiroda a demarat campania de colectare a resturilor vegetale

Stiri pe aceeasi tema

- Monitorii de ski ai Jandarmeriei Montane ofera lecții GRATUITE pentru copiii care vor sa invețe sa schieze. Care sunt condițiile de participare? Copiii sa aiba varsta intre 4-18 ani Unde? Cota 2000, Sinaia Cand? In vacanța, in perioadele 13-16 februarie și 20-23 februarie, intre orele 10.00-13.00 Programul…

- Serviciul de Evidenta a Persoanelor Iasi va desfasura din 31.01.2023 campania PRIORITATE LA IDENTITATE!, editia a XI-a. Lucratori din cadrul Serviciului nostru se vor deplasa cu statia mobila in comunele arondate in vederea punerii in legalitate pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila a locuitorilor…

- Firmele care au probleme cu gasirea personalului pot beneficia de prime de relocare pentru persoanele care se muta din alte zone. Este vorba despre Programul „Prima chirie” – Prima de relocare. In urma semnalelor venite de la angajatori cu privire la nevoia de forta de munca, atat la nivel national…

- COMUNICAT DE PRESA Directia de Sanatate Publica Dambovita a demarat campania de vaccinare anti-COVID-19 cu vaccinul Comirnaty (Pfizer) Omicron BA4-5. Vaccinarea este recomandata in mod special persoanelor cu varsta de peste 65 de ani, bolnavilor cronici si celor care sunt la risc crescut de a face…

- Ziua de 16 decembrie este recunoscuta oficial ca ziua in care a inceput Revolutia de la Timisoara, zi care a schimbat iantreaga Romanie. Ulterior revoltele se vor extinde in intreaga tara si vor conduce la caderea regimului national-comunist al lui Nicolae Ceausescu. Astazi, la Timisoara, sunt organizate…

- Primaria Timișoara va reabilita inca 29 de kilometri din rețeaua de termoficare. Contractul de proiectare a fost semnat, valoarea estimata a proiectului fiind de peste 200 de milioane de lei. Cu aceasta investiție, intreaga rețea de transport va fi retehnologizata. Licitația lansata de Primaria Timișoara…

- Noul Program Operațional Regional va aduce schimbari majore in ceea ce privește proiectele de reabilitare termica a blocurilor realizata cu fonduri europene. Valoarea cofinanțarii scade semnificativ, locatarii vor trebui sa contribuie cu sume mult mai mici la aceste investiții, la fel și autoritațile…