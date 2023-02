Stiri pe aceeasi tema

- Baza de instruire practica a Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a fost receptionata, proiect ce completeaza seria de lucrari de investitii in valoare de aproximativ 6 milioane de euro. Potrivit unui comunicat de presa al CERONAV, transmis…

- Se intra in cel de-al doilea an de razboi. Rusia a ratat o victorie fulgeratoare. Joe Biden ajuta in continuare Ucraina. La fel Marea Britanie. Oficial, Uniunea Europeana ofera sprijin Ucrainei, dar parerile sunt impartite, de la tara la tara. Un Viktor Orban este pe fata pentru o negociere cu Rusia.…

- Contractul are data 27 ianuarie a.c. Valoarea contractului este de 693.080 lei, ofertant castigator fiind firma SSG Fire amp; Rescue SRL. Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV , din Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat marti, la Digi24, despre scandalul legat de lucrarile de pe Canalul Bastroe, ca nu vrea sa intre in dispute politice pe subiecte atat de serioase, care tin de politica externa a Romaniei, declarandu-se convins ca astfel de dispute nu sunt privite cu ochi…

- Patru specialiști CERONAV - Centrul Roman pentru Pregatirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - sunt alaturi de autoritațile din orașul Islahiyie (Turcia), unde 3.000 de persoane sunt disparute

- "Vrem sa consolidam cooperarea economica si sa o extindem, de exemplu, pe coridoarele de transport maritim, intre porturile Constanta si Alexandria", a afirmat Ciuca, potrivit Agerpres.Ciuca a aratat, in interventia sa, ca "Romania si-a consolidat economia", care a crescut de opt ori din 2002."In ciuda…

- ”Razboiul din Ucraina ne determina sa reconfiguram harta rutelor de transport de marfuri dinspre Moldova spre Romania. I-am spus, astazi, ministrul Economiei din Republica Moldova, Dumitru Alaiba, ca solutia pentru o colaborare comerciala mult mai eficienta este platforma multimodala de la Dunare, foarte…

- In timp ce tot mai multi romani solicita boicotul firmelor austriece care au filiale in Romania, mai multe companii din subordinea Ministerului Transporturilor dar si oameni de afaceri privati au anuntat ca isi muta conturile de la bancile austriece, romanii nu mai alimenteaza la OMV si nu mai pleaca…