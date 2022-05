Stiri pe aceeasi tema

- Din 2030 nu o sa mai fie nicio masina diesel la vanzare in Romania ● Romania a donat cel mai puțin dintre țarile vecine razboiului ● Emoțiile Rusiei in razboi vs. emoțiile elitei ruse de dupa razboi ● Din 2024, un nou tip de lucrator va putea munci in Romania ● Culisele coruptiei din Serviciul de Urbanism…

- ”In sedinta Consiliului local din 26 aprilie, Consilierii locali au aprobat acordul dintre Municipiul Cluj-Napoca si Floresti in vederea implementarii proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achizitionarea de autobuze electrice si statii de incarcare” prin intermediul componentei…

- Incepand de astazi, patru absolvenți ai școlilor militare de subofițeri vor contribui la sporirea siguranței satmarenilor. In cadrul unui moment festiv organizat la reședința unitații, colonelul Ovidiu – Adrian Popa le-a adresat celor patru tineri absolvenți: serg. maj. Borz Bianca – Raluca, serg. maj.…

- Creșterea gradului de angajare a șomerilor, cu accent pe cei de lunga durata, a lucratorilor varstnici, de la 55 pana la 64 de ani, și a celor cu dizabilitați sau cu nivel redus de educație este obiectivul unui proiect demarat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați…

- Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, cere un „restart” in partid. Afirmația acestuia vine in contextul in care unii politicieni din PNL cer inlaturarea lui Florin Cițu din fruntea formațiunii politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele țarii, Maia Sandu, atenționeaza asupra unei campanii intense de promovare a unor falsuri care au menirea de a-i prezenta pe refugiații ucraineni drept agresivi și profitori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Dupa ce a caștigat „Bravo, ai stil! Celebrities”, Ruxi vrea sa dea lovitura in afaceri și are deja in plan ceea ce iși dorește sa faca. Ea a recunoscut ca acesta era visul ei inca de cand era mica. Ruxi este marea caștigatoare de la „Bravo, ai stil!”, sezonul 7 , și pe langa faptul ca a primit titlul…

- Suverana, in varsta de 95 de ani, si-a exprimat "dorinta sincera", intr-un mesaj in ajunul implinirii a 70 de ani de la urcarea ei pe tron, ca ducesa de Cornwall "Camilla sa fie desemnata regina consoarta" atunci cand Charles va fi rege.Pana in prezent era admis ca Camilla, 74 de ani, a doua sotie a…