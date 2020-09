Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea in alegerile pentru Primaria Timișoara, sediul USR a explodat in urale. Membrii și simpatizanții USR au privit in direct pe TION primele declarații facute de fostul primar al Timișoarei.

- Primarul in functie al Timisoarei, Nicolae Robu, si-a recunoscut, duminica seara, infrangerea in fata lui Dominic Fritz, sustinut de USP-PLUS. El a adaugat ca lasa in urma sa numeroase proiecte cu finantare europeana pe care le-a inceput si pe care si le-ar fi dorit implementate intr-un…

- Dominic Fritz, membrul USR-PLUS, a caștigat alegerile din Timișoara in fața actualului primar, Nicolae Robu. La scurt timp dupa inchiderea urnelor, Nicolae Robu, cel care a condus primaria orașului Timișoara, și-a recunoscut infrangerea in fața candidatului USR-PLUS, Dominic Fritz, scrie Tion.ro. „Am…

- Dominic Fritz, candidatul USR PLUS, l-a atacat, astazi, pe liberalul Nicolae Robu dupa ce primarul Timișoarei a anunțat ca refuza sa participe la orice dezbatere despre programele electorale. ”Cred ca timișorenii merita o dezbatere cinstita, civilizata intre aceste doua programe. Am ințeles ca domnul…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Acesta a povestit joi la Adevarul Live despre cum a ajuns sa se indragosteaza de Timisoara, cum il poate invinge pe Nicolae Robu si cum se pozitioneaza in conflictele…

