- Echipa engleza Aston Villa a invins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea olandeza AZ Alkmaar, intr-un meci contand pentru grupa E din Conference League.Dupa o prima repriza fara gol. Aston Villa s-a vazut condusa in minutul 52, pe teren propriu. Din fericire, trupa lui Unai Emery a revenit…

- Salvi Esquivel (18 ani), portarul lui Atletico Madrid, și-a pierdut cunoștința in prelungirile partidei cu Celtic din grupele Youth League (4-0). Acesta a acuzat probleme de respirație și s-a ținut de piept inainte sa se prabușeasca oe gazon! Episod șocant intamplat astazi in UEFA Youth League. ...

- Bas Dost, atacantul olandez al echipei de fotbal NEC Nijmegen, care s-a prabusit pe teren duminica in timpul meciului cu AZ Alkmaar din Eredivisie, a anuntat joi pe site-ul clubului sau ca sufera de miocardita, o inflamatie a muschiului cardiac, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF."Am efectuat…

- Bas Dost (34 de ani), atacantul lui Nijmegen, prabușit duminica seara pe teren in minutul 90 al partidei cu Alkmaar, și-a revenit inainte de a fi scos cu targa din teren: „Sunt OK acum și va mulțumesc tuturor pentru mesaje”, a transmis batavul din spital. Meciul Alkmaar - Nijmegen 1-2, intrerupt duminica…

- Fostul sef al Direcției Agricole Sibiu a fost ucis noaptea trecuta, iar principalul suspect este chiar de unul dintre fiii sai. Tanarul, in varsta de 25 de ani, este consumator de droguri si a fost externat in urma cu cateva zile din spitalul de psihiatrie. In fata anchetatorilor, criminalul si-a recunoscut…

- Adrian Enache a devenit bunic in urma cu trei saptamani și este fericit cu noul sau rol. Artistul a comparat-o pe nepoata sa cu fiica, aducandu-și aminte de momentele inc are a strans-o in brațe pentru prima oara. Momentele sunt emoționante, iar cantarețul considera ca micuța ii va calca pe urme.

- Descoperire macabra, astazi, in jurul orei 12:00, la Lugoj. Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe un teren din prelungirea strazii Dacilor a fost gasita o persoana decedata. „Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate…

- Echipele de juniori ale clubului AFCS Progresul Calarași Gara vor juca la sfarșitul acestei saptamani in etapa a IV-a din Campionatul Județean de Fotbal Juniori Cluj, dupa urmatorul program: ⚽️ Vineri, 06.10.2023, ora 18.00 – teren Motel Gilau Someșul Gilau – Progresul Calarași Gara (U9) ⚽️ Sambata,…