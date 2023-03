La Direcția de Investiții a Primăriei Timișoara se vor depune doar documente în format electronic Incepand cu data de 15 martie, Direcția Generala de Investiții și Mentenanța din cadrul Primariei Municipiului Timișoara va prelua documentațiile (planuri de situație, planuri de incadrare, planuri de semnalizare, situațiile de lucrari, planșe etc.) doar in format electronic (PDF ce include toate semnaturile și ștampilele necesare) și in format electronic editabil (stereo 70). Facilitarea relației ... The post La Direcția de Investiții a Primariei Timișoara se vor depune doar documente in format electronic appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- In curand, Direcția Generala de Investiții și Mentenanța din cadrul Primariei Timișoara va prelua documentații doar in format electronic. Excepție vor face doar acele documente in cazul carora legislația prevede ca trebuie depuse in format fizic.

