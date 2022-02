Stiri pe aceeasi tema

- Scena muzicala timișoreana va avea parte de un eveniment deosebit la sfarșitul lunii februarie, cand sub genericul „LOST TAPES – muzica pierduta și regasita a anilor ‘90” se va lansa un material discografic de colecție alcatuit dintr-o serie de melodii care n-au aparut pana acum pe niciun disc. „Efervescența…

- Polițiștii Municipiului Timișoara au reținut un barbat in varsta de 35 de ani, principalul suspect pentru furtul care a avut loc ieri la sediul Baroului Timiș, acesta fiind ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. „La data de 20 ianuarie, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii municipiului…

- In ce CONDIȚII școlile trec in ONLINE. Ce spune ministrul Cimpeanu In ce CONDIȚII școlile trec in ONLINE. Ce spune ministrul Cimpeanu Școlile in care rata de vaccinare anti-Covid-19 este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare…

- In noaptea dintre ani a fost inregistrata doar o naștere la Maternitatea din Buzau. O fetița cu greutatea 2.720 grame a fost nascuta prin cezariana, la ora 2.05. „In noaptea de Revelion s-a inregistrat o singura naștere. Este vorba despre o fetița cu greutatea 2.720 grame, nascuta prin cezariana, scop…

- Corul de Camera „Cantus Redivivus”, condus de prof. dr. Emanuel Pecingina, maestru corepetitor la Corul „Madrigal–Marin Constantin”, va susține vineri, 31 decembrie 2021, cu incepere de la ora 15.00, un concert de colinde traditionale romanesti in Catedrala Greco-Catolica „Pogorarea Sfantului Spirit”…

- PSD Timis a anuntat astazi decizia partidului in privinta propunerii pentru pozitia de prefect al judetului Timis. S-a votat in unanimitate pentru Mihai Ritivoiu, presedintele filialei PSD Timisoara. „Membrii Biroului Permanent Județean al PSD Timiș s-au intrunit, astazi, intr-o ședința de lucru, in…

- O inedita expoziție organizata de elevi ai tuturor claselor de la Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Galeria LogArt și elevii din cadrul cercului de pictura de la Palatul Copiilor va fi inaugurata in 16 decembrie, de la ora 10:00, in curtea exterioara a liceului, unde pot fi respectate…

- Masterclass-urile continua la instituția de invațamant de Arta din Bacau. ” In cadrul proiectului ”PERFORMART” derulat in ultimii trei ani de Universitatea Naționala de Muzica, grație susținerii Fondului pentru Dezvoltare Instituționala al Ministerului Educației, am vizitat in 24 și 25 noiembrie…