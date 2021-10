Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de acest an a Indian Wells va debuta joi, 7 octombrie, fara unele dintre cele mai mari nume din sportul alb, inclusiv cei trei legendari tenismeni Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic. Indian Wells este dornic sa aduca nume noi pe tabloul castigatorilor. Dupa un an de criza din cauza…

- A 12-a ediție Les Films de Cannes a Bucarest iși propune, ca de fiecare data, sa aduca in premiera publicului romanesc cele mai importante și premiate filme ale anului, adaptandu-se insa condițiilor sanitare astfel incat sa ofere un acces la filme in condiții de siguranța și confort. Anul acesta, festivalul…

- Cea de-a 12-a editie a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest isi propune sa aduca in premiera publicului romanesc cele mai importante si premiate filme ale anului, adaptandu-se conditiilor sanitare astfel incat sa ofere un acces la filme in conditii de siguranta si confort.

- Premiera la 5.137 de metri. O echipa de alpiniști romani, intre care tatal alpinistei Dor Geta Popescu a abordat o noua ruta catre varful Ararat. O echipa de alpliniști romani, de la Altitude Expeditions Team, a cucerit o noua reduta, pe Muntele Ararat, și a reușit sa bifeze o premiera mondiala. Vineri,…

- "La civil”, regizat de Teodora Ana Mihai, a fost recompensat vineri seara cu Prix de l'Audace (premiul pentru curaj, n.r.) al sectiunii Un Certain Regard din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, informeaza news.ro.

- ''Unclenching the Fists'', in regia cineastei ruse Kira Kovalenko, a fost recompensat vineri seara cu premiul principal in sectiunea Un Certain Regard din cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, iar lungmetrajul "La Civil", o coproductie romano-belgiano-mexicana…

- ''Unclenching the Fists'', in regia cineastei ruse Kira Kovalenko, a fost recompensat vineri seara cu premiul principal in sectiunea Un Certain Regard din cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, iar lungmetrajul "La Civil", o coproductie romano-belgiano-mexicana regizata…

- Editia cu numarul 74 a Festivalului de Film de la Cannes, amanata cu doua luni, a inceput pe 6 iulie și se desfașoara cu prezența fizica. Festivalul se va incheia pe 17 iulie cu gala de premiere. Urmariți o selecție de imagini surprinse de la inalțime cu sosirea invitaților. Fii la…