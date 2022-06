La cine se mută, de fapt, Traian Băsescu? Cui îi aparține apartamentul de lux unde va locui acesta Traian Basescu s-a conformat cerințelor și chiar in aceste momente continua sa goleasca vila de protocol in care a stat in ultimii ani, dupa ce mandatul sau de președinte al țarii s-a incheiat. Fostul președinte anunța ca și-a achiziționat deja un apartament, cu trei camere, insa jurnaliștii de la Antena 3 au aflat detalii uimitoare despre acesta. Traian Basescu se muta intr-unul dintre cele mai luxoase ansambluri rezidentiale din Capitala, iar potrivit sursei citate, noua locuința a acestuia ar putea costa intre 277.000 euro plus TVA si 565.000 euro plus TVA si un loc de parcare de 15.000 euro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Dupa ce a fost obligat sa paraseasca vila de protocol in care a locuit, Traian Basescu și-a achiziționat o noua locuința. Mai exact un apartament de lux in care se va muta, caci deja a eliberat vila in care a locuit pana acum in Capitala.

