La Centrul Judeţean de Cultură – ateliere pentru confecționat mărțișoare tradiționale N.D. Copiii și tinerii din Ploiești care vor sa ofere in dar, de 1 Martie, simboluri ale primaverii sub forma de marțișoare confecționate chiar de ei, au posibilitatea sa se perfecționeze, participand la o serie de acțiuni organizate special in acest sens. Astfel, Centrul Județean de Cultura Prahova a anunțat ca așteapta inscrieri la cea de-a V-a ediție a atelierelor pentru confecționarea marțișoarelor tradiționale, in cadrul Proiectului „Traditii”, Programul „Culturalia”. Inscrierile se pot face pana la data de 19 februarie a.c., mai multe informații putand fi obținute la telefon 0244545041 sau… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Sibiu se pregatește o noua ediție a celui mai important festival de film documentar din Europa Centrala și de Est. De astazi și pana in data de 15 aprilie, regizorii și producatorii de film documentar din toata lumea iși pot inscrie producțiile realizate in anii 2020 și 2021. Programul oficial al…

- Cea de a 28-a editie a Festivalului international de film documentar de la Sibiu se va desfasura intre 27 august si 12 septembrie si intre 11 si 16 octombrie, informeaza un comunicat de presa remis miercuri AGERPRES. "La Sibiu se pregateste o noua editie a celui mai important festival de film documentar…

- Modelul de rentabilitate sociala a investițiilor (SROI) al UEFA Grow arata ca 8,6 milioane de jucatori amatori inregistrați din 25 de țari europene (inclusiv Moldova) genereaza cumulativ 39,4 miliarde de euro anual… Saptamina aceasta Federația Moldoveneasca de Fotbal va prezenta raportul SROI in Parlamentul…

- Ziarul Unirea FOTO| In straie populare, la VOT! O mamica din Alba Iulia impreuna cu copiii ei au venit imbracați in costume tradiționale la secția de votare Cu toate ca pandemia de coronavirus a descurajat mulți oameni din a vota, lucru reflectat și in prezența redusa la vot din acest an, comparativ…

- Iluminatul public a fost introdus abia la sfarsitul Evului Mediu si a fost dezvoltat in epoca moderna. Primul oras antic iluminat public a fost Efes, unde, in secolul al II-lea i.e.n., pe drumul spre port, situat la trei kilometri distanta, au fost puse lumanari in felinare. Aceasta este considerata…

- Donația celor 50 de tablete a fost facuta în cadrul Proiectului „Șanse egale la educația online pentru copiii din mediul rural” inițat de Fundația Alma Mater Napocensis a UBB. „Așa cum suntem preocupați de accesul studenților…

- Programul „Olimpiadele faptelor bune", ce cuprinde activitați de voluntariat pentru persoane aflate in dificultate sau in situații de risc, a fost lansat la sfarșitul saptamanii trecute. Prima acțiune a avut loc sambata, cand a fost și Sarbatoarea Intrarea in Biserica a Maicii ...