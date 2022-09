La ce să fii atent când le cumperi batoane proteice! Sfaturile nutriționistului Gianluca Mech! La ce sa fii atent cand le cumperi batoane proteice! Sfaturile nutriționistului Gianluca Mech! Nutriționistul Gianluca Mech ne sfatuiește la ce sa fim atenți atunci cand comandam online sau alegem de pe rafturile magazinelor aceste produse, dar și ce alternative sanatoase avem. „Corpul nostru are nevoie de proteine zi de zi, indiferent ca facem sau nu sport. Mulți dintre noi sunt tentați sa completeze alimentația zilnica cu batoane proteice pe care le gasesc in comerț. Este bine sa fim totuși atenți cand facem acest lucru, pentru ca multe astfel de batoane conțin sodiu, coloranți artificiali,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multi dintre noi incepem sa ne facem planuri de viitor, planuri ce includ si achizitionarea unei locuinte. Bineinteles, pentru unii poate fi prima locuinta, pentru altii, poate sa fie doar o investitie, indiferent de acest aspect, cand dorim sa facem achizitii imobiliare trebuie sa ne asiguram…

- Modul in care avem grija de igiena personala reflecta modul in care ne protejam contra mai multor afecțiuni. Direcția de Sanatate Publica Timiș informeaza cum sa menținem aceasta igiena corporala.

- In prezent, pe seama conducerii țarii este pusa o responsabilitate enorma fața de cetațeni, iar fiecare cuvint trebuie sa fie cintarit. Este greu de prezis cind se va termina acest calvar pentru poporul ucrainean și care va fi perspectiva ulterioara de dezvoltare a Ucrainei. Iata de ce noi acum, mai…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, susține ca exista mai mulți candidați decat posturi disponibile in sesiunea de recrutari pentru Armata. Oficialul a fost intrebat la Digi 24 cați candidați s-au inscris pentru cele 1.500 de locuri disponibile, in condițiile in perioada de depunere a dosarelor se incheie…

- INAINTEMERGATORUL… In fiecare an, pe 24 iunie, Biserica noastra praznuiește nașterea Sfantului Ioan, Inaintemergatorul și Botezatorul Domnului. Aceasta sarbatoare mai este denumita in popor și Sanzienile sau Dragaica, datorita unor tradiții populare care au loc in aceasta perioada in care soarele stralucește…

- Casieriile Companiei Apa Brașov vor fi inchise luni, 20 iunie, ca urmare a actualizarii sistemul informatic. Compania Apa Brașov anunța ca luni va actualiza sistemul informatic, fapt ce va afecta funcționarea casieriilor. Tot luni, aplicația companiei, My Account va fi in revizie tehnica. Astfel, serviciile…

- Romania a invins-o pe Finlanda, scor 1-0, in a 3-a etapa din Liga Națiunilor. „Tricolorii” caștiga astfel primele puncte din grupa B3, dar raman in continuare pe ultimul loc. Markku Kanerva, selecționerul scandinavilor, a analizat eșecul echipei sale. Romania mai are un singur meci de jucat in iunie,…

- Realizatorul documentarului Wild Carpathia a fost talharit la Timișoara Charlie Ottley, realizatorul documentarului 'Wild Carpathia'. Foto: Agerpres. Jurnalistul britanic Charlie Ottley, realizatorul documentarelor Wild Carpathia și Flavors of Romania, aflat în Timișoara pentru a…