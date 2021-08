La ce oră începe meciul Young Boys-CFR Cluj, meciul din turul 3 preliminar al Champions League CFR Cluj o infrunta in aceasta seara pe Young Boys Berna, in manșa secunda din turul 3 preliminar al Champions League, de la ora 21:30. Dupa 1-1 in tur, la Cluj-Napoca, CFR și Young Boys vor juca in aceasta seara cu calificarea pe masa. Regula golului marcat in deplasare a fost eliminata de UEFA in aceasta vara, astfel ca un rezultat de egalitate la Berna, indiferent de scor, va trimite disputa in prelungiri. Invingatoarea dintre Young Boys Berna și CFR Cluj va merge in playoff-ul Champions League, unde se va duela cu Slavia Praga sau Ferencvaros (0-2 in tur). Echipa invinsa va continua in playoff-ul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

