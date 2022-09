Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 1 septembrie in jurul orelor 20.30, in timp ce conducea autoturismul pe D.N. 17, avand directia de deplasare orașul Gura Humorului catre municipiul Suceava, un barbat de 27 de ani din comuna Stulpicani, s-a angajat in efectuarea unei depașiri, a patruns pe sensul opus de mers, intrand in…

- ” Triunghi amoros cu șefii Jandarmeriei și SPP” titram ”lovitura” din 14 august. Atunci cand dezvaluiam o noua fapta absolut halucinanta a inspectorului general al Jandarmeriei Romane, ”inima zburdalnica” a sistemului, Alin Mastan. Și tot din categoria celor care fac ca implozia credibilitații intr-o…

- O femeie a reușit sa șocheze mai mulți clienți ai unui fast food dupa ce și-a prins parul cu un șarpe. Nu se știe unde au fost filmate imaginile, cert este ca șarpele era real. Clipul de pe TIKTOK a strans peste 9 milioane de vizualizari. O alta femeie care iși aștepta randul la coada a reușit sa filmeze…

- O femeie in varsta de 72 de ani a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" dupa ce a fost muscata de un caine, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Botosani, Dan Izotov, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, cainele ar fi iesit dintr-o curte a…

- Comisarul șef Vasile Adrian Hlaghi, șeful Serviciului Permise și Inmatriculari Auto Suceava, a fost prins ruland cu 102 km/h in localitatea Dumbrava din județul Bacau. El a primit amenda și a ramas fara permis pentru 90 de zile. Polițistul sucevean care se afla in timpul liber a depus contestație la…