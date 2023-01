La ce farmacii din București îți poți face vaccinul antigripal A inceput vaccinarea antigripala, care de astazi este posibila in farmaciile din Romania, autorizate de Ministerul Sanatatii. De astazi, romanii se pot imuniza cu vaccinul antigripal in mai multe farmacii aflate pe raza a 16 orase din tara. Pe lista orașelor incluse se afla și București. Proiectul demarat de ministerul Sanatatii si Colegiul Farmacistilor in Bucuresti are ca scop creșterea ratei de vaccinare. „Necesitatea implementarii acestui program pilot este justificata, in condițiile in care ratele de acoperire vaccinala in Romania sunt in scadere, iar sezonul gripal 2022-2023 este mai sever… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

