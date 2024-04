La ce distanță se pune arpagicul în pământ. Așa vei avea culturi impresionante de ceapă Plantarea arpagicului nu este o sarcina grea, dar trebuie sa respectați cateva reguli pentru a avea o recolta bogata. La ce distanța se pune, cand este bine sa-l plantați și la ce adancime, aflați in randurile urmatoare. Cum se planteaza corect arpagicul De cele mai multe ori, arpagicul se planteaza primavara, fiind cea mai buna […] The post La ce distanța se pune arpagicul in pamant. Așa vei avea culturi impresionante de ceapa appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

