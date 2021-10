Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare a ajuns, vineri, in București la aproape 16 la mia de locuitori. Este cea mai mare incidența de la inceputul pandemiei. Conform DSP București, rata de infectare a ajuns vineri la 15,83 la mia de locuitori, dupa de joi a fost de 15,4 la mie. Și in județul Ilfov, rata de infectare […]…

- Rata de infectare in București continua sa creasca și a ajuns joi la 15,42 la mia de locuitori, fața de 15,1 in urma cu o zi, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Incidența cazurilor COVID-19 in Capitala s-a dublat in ultimele doua saptamani. In 1 octombrie, rata de infectare in…

- Incidența cazurilor de COVID-19 a ajuns, sambata, in București, la 12,65 la mia de locuitori, dupa ce vineri a fost de 12,24. Incidența in Capitala continua sa creasca. DSP București a anunțat ca sambata incidența este de 12,65 la mie, in creștere de la 12,24 vineri. Joi, incidența era de 11,49 la mie,…

- Incidența cumulata a cazurilor COVID-19 in Capitala a trecut joi de 11 la mia de locuitori și a ajuns la 11,49, potrivit ultimelor date transmise de Direcția de Sanatate Publica. In București, este in vigoare carantina de noapte, fiind exceptate persoanele vaccinate și cele trecute prin boala, potrivit…

- Capitala a inregistrat cea mai mare rata de infectare de la inceputul pandemiei și anume 8,28 de noi cazuri la mia de locuitori. Sectorul 1 are cea mai mare incidența dintre sectoare, respectiv 10,23 la mie. Potrivit DSP București, situația se prezinta astfel: -Sectorul 1: rata de infectare de 10,23…

- Rata de infectare in Capitala a ajuns, vineri, la 7,68 la mia de locuitori, anunța DSP București. In urma cu o luna, rata de infectare a fost 0,85 la mia de locuitori. Rata de infectare in Capitala este in continua creștere și vineri a ajuns la de 7,68 la mia de locuitori. Joi, rata de infectare…

- Rata de infectare este, duminica, de 4.35 la mie in București, dupa ce sambata a fost de 4,1 la mia de locuitori. Subprefectul Capitalei, Antonela Ghita, a transmis ca rata de infectare in Bucuresti...

- Rata de infectare in București a urcat duminica la 2,44 la mia de locuitori, de la 2,33, cat fusese ieri, a anuntat subprefectul de București, Antonela Ghita. In Hotararea de Guvern care prelungește starea de alerta (HG 932 din 9 septembrie 2021) se stabilesc doua praguri de la care se impun interdicții…