- Negocierile dintre liderii PNL și PSD sunt la un pas de a fi incheiate, dupa ce sambata au fost stabilite detaliile din programul de guvernare in proporție de 90%. La negocierile de astazi, care au durat aproape trei ore, PNL și PSD au facut concesii, iar discuțiile pe programul de guvernare sunt aproape…

- Un autocar a rupt, marți dupa-amiaza, barierele lasate la o trecere la nivel cu de cale ferata in judetul Prahova. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate in zona, iar autoritațile il cauta acum pe șoferul teribilist. In imaginile publicate de CFR Infrastructura, se vede cum…

- USR propune, in programul de guvernare care va fi depus luni la Parlament, alegeri locale pentru primari in doua tururi de scrutin si Parlament cu 300 de alesi. Un punct al programului de guvernare se refera la reforma electorala, care vizeaza alegeri locale pentru primari in doua tururi, cresterea…

- Primaria municipiului Pitești informeaza ca procentul de incasare a impozitelor și taxelor locale este mai mare fața de aceeași perioada a anului trecut. „Joi, 30 septembrie 2021, a fost termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente celui de-al doilea semestru din anul fiscal…

- ​Google a anunțat ca în aplicația vizuala de cautare Lens va fi adaugata posibilitatea de a pune și text, iar userii vor putea adresa cautari legate de ce vad. Un exemplu oferit este daca ți se strica o piesa de la bicicleta și nu știi cum se numește: faci o fotografie și poți afla direct cum…

- Pitești: 30 septembrie, termen scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale Primaria Municipiului Pitești informeaza ca data de 30 septembrie 2021, inclusiv, este termenul scadent pentru plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, datorate…

- Primaria municipiului Targu Mureș introduce noi modalitați de plata a impozitelor și taxelor locale, precum și a amenzilor, a anunțat joi, 2 septembrie, Alex Gyorgy, viceprimar al municipiului Targu Mureș. "In aceste zile, este in probe un sistem de plata a impozitelor și taxelor locale in sistem self-pay.…

- Premierul Florin Cițu s-a cam saturat de amenințarile miniștrilor USR PLUS ca “ba pleaca, ba nu pleaca de la guvernare”. Dupa scandalul ședinței de guvern suspendate deoarece miniștrii lui Dacian Cioloș și Dan Barna s-au trezit cu proiectul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentara, deși nu stabilisera…