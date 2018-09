Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza, intre 14 și 16 septembrie, la Bușteni, județul Prahova, o serie de manifestari dedicate comemorarii Primului Razboi Mondial, a celebrarii Marii Uniri si a implinirii a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe Varful Caraiman. Astfel vineri,…

- Curtea de Apel din Belgrad a confirmat, miercuri, decizia Inaltei Curti de Justitie prin care este respinsa solicitarea de extradare in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita, informeaza presa sarba.Sebastian Ghita a fost arestat fiind suspectat de comiterea a opt infractiuni. Curtea…

- Prin lansarea proiectului “Acum 100 ani” www.acum100ani.ro , Historia Rediviva marcheaza inaugurarea conceptului de Visual History, o abordare imersiva, gamificata, un mod dramatizat de prezentare a informatiilor istorice aduse in prezent prin mijloace vizuale, utilizand tehnologia 3D și realitate virtuala.…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, organizeaza, in perioada 14-15 iulie 2018, in Piața 25 Octombrie, cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Fanfare, cu invitați din Romania și Serbia, un eveniment care se…

- Jucatori din toata lumea vin sa se pregateasca in tabara “Train Like a Pro” organizata de Academia Victor Hanescu. Tabara “Train Like a Pro” este un eveniment anual organizat de Academia Victor Hanescu ce se adreseaza copiilor cu varsta intre 10 si 16 ani. A IV-a editie a taberei “Train Like a Pro”…

- "Romania si romanii de pretutindeni, in anul Centenarului Marii Uniri" este tema celei de-a XVI-a editii a Universitatii de Vara ce va avea loc la inceputul lunii viitoare in localitatea harghiteana Izvorul Muresului, au anuntat, luni, organizatorii. Potrivit acestora, la eveniment vor participa atat…