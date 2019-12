Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA ISU PRAHOVA: „Siguranța semenilor reprezinta o preocupare primordiala și constanta a pompierilor militari, atat pe timpul misiunilor, cat și in timpul liber. Pasiunea pentru nobila meserie de salvator, dar și spiritul civic de care dau dovada pompierii, ori de cate ori au ocazia l-au…

- Tanara lucreaza la o structura secreta a MAI, la Directia de Operatiuni Speciale. Pe filmare se observa cum politista, aflata in timpul liber alaturi de cativa prieteni, intra in conflict cu un Adrian Balan, un recidivist de 31 de ani, din Alba Iulia. Femeia era in timpul liber atunci cand a avut loc…

- Ziarul Unirea VIDEO| Politista implicata in scandalul de la clubul STAGE, cercetata de superiorii sai. Femeia era in timpul liber atunci cand a avut loc incidentul si, potrivit unor surse, ar fi consumat alcool. Politista implicata in scandalul de la clubul STAGE, cercetata de superiorii sai. Femeia…

- Salvare contra cronometru in Pitești. Un barbat care se afla intr-o benzinarie s-a prabușit brusc la pamant. Cel care i-a sarit imediat in ajutor a fost un polițist care se afla intamplator in zona. Sotia victimei era in stare de soc si nu stia ce sa faca.

- Un polițist din Argeș, de la Serviciul Rutier, a acordat, miercuri, primul ajutor unui barbat caruia i s-a facut rau in timp ce era intr-o benzinarie. Agentul, aflat in timpul liber, i-a facut manevre de resuscitare barbatului pana la sosirea echipajului medical, transmite Mediafax.Reprezentanții…

- Polițist argeșean, salvator in timpul liber. In aceasta dimineata, un polițist aflat in timpul liber a salvat viața unui barbat de 63 de ani, care a suferit un stop cardio-respirator. In timp ce se afla intr-o stație de alimentare cu carburanți din Pitești, polițistul a observat ca unui barbat i s-a…

- O amenintare cu bomba a fost primita in timpul sedintei Consiliului Suprem Judiciar (SJC) bulgar, intrunit joi pentru alegerea viitorului procuror-sef, transmite BTA. Sedinta de joi este ultima etapa a procedurii de alegere a succesorului lui Sotir Tatarov, al carui mandat va expira in ianuarie 2020.…

- In Ramnicu Valcea s-a deschis luni, 30 septembrie, un Centru de Permanenta menit sa degreveze Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Valcea si sa asigure asistenta medicala pe timpul noptii si in week-end-uri. In noaptea de marti spre miercuri, 2 septembrie, va fi prima garda.