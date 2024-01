La Bobotează, cerurile sunt deschise și apele sfințite In fiecare an, pe data de 6 ianuarie, creștinii ortodocși praznuiesc Botezul Domnului ( Boboteaza), cand cerurile sunt deschise și apele sunt sfințite. Prin botez, Mantuitorul implinește legea și astfel sfințește firea noastra și ne da putere ca sa biruim patimile și sa ne ferim de pacatele cele de moarte. Iisus Hristos avea 30 de ani cand primește botezul de la Sf. Ioan Botezatorul. La apariția Mantuitorului, Ioan Botezatorul a spus: „Iata Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridica pacatul lumii” (Ioan 1, 29). ”Aceasta marturie era foarte necesara israelitenilor, care il așteptau pe Mesia, cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

