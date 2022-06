Stiri pe aceeasi tema

- Și-n dunga a scris și a vorbit presa din toata lumea ca azi, la Kiev, vin in vizita trei dintre mai marii lumii: Olaf Scholz al Germaniei, Mario Draghi al Italiei și Emmanuel Macron al Franței. Bine, se afla acolo, in vizita, și-al nostru, Klaus Johannis, dar despre el nu s-a facut atata caz. Nu știu,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi vineri, 17 iunie 2022, pe Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu din județul Constanța. Pe langa convorbirile oficiale, cei doi șefi de stat se vor intalni cu militarii romani, belgieni și din celelalte țari…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi vineri, 17 iunie 2022, pe Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta, anunta Administratia Prezidentiala. Pe langa convorbirile oficiale, cei doi sefi de stat se vor intalni cu militarii romani,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de multumire Frantei pentru prezenta și susținerea militara in Romania in cadrul fortei de reactie rapida a NATO, cu ocazia primirii in tara noastra a presedintelui francez Emmanuel Macron. „Am avut placerea de a-l primi pe presedintele francez Emmanuel Macron…

- Presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, a ajuns in Romania Arhiva foto: Sorin Cealera. Presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, a fost întâmpinat marti seara, pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta, de premierul României,…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in tara noastra, la invitatia omologului sau roman, o atentie speciala urmand sa fie acordata evolutiilor…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, agenda discutiilor a vizat cu prioritate situatia generata de razboiul din Ucraina, cu accent pe asistenta pe care Banca Mondiala ar putea sa o acorde autoritatilor romane si tarilor din regiune, in general, in efortul de gestionare a situatiei refugiatilor. …

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, succesorul KGB din fosta Uniune Sovietica) susține ca a arestat 60 de sustinatori ai neonazistilor ucraineni, potrivit Agerpres. De asemenea, serviciul a mai comunicat și faptul ca au fost confiscate arme din 23 de regiuni ale Federatiei Ruse. Grupul respectiv…