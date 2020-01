Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii din zece comune din Alba, localitatea Beldiu și cartierul albaiulian Oarda de Sus vor ramane fara apa potabila pentru 48 de ore, incepand de luni noaptea, din cauza unor lucrari de relocare a unei aducțiuni, in zona Lancram. In vederea efectuarii lucrarilor de relocare a aducțiunii de apa…

- O adolescenta a disparut, dupa Craciun, in Timiș. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac cercetari pentru depistarea unei minore in varsta de 16 ani, care a fost vazuta ultima data in Lenauheim. Alice Nicoleta Zvunca a disparut in noaptea de 27 spre 28 decembrie. A plecat din Lenauheim,…

- „In aceasta dupa-amiaza, IPJ Cluj a fost sesizat de catre Serviciul de Protectie si Paza despre disparitia lui Ninel Peia, candidat la presedintia Romaniei. Acesta s-a cazat ieri la un hotel de pe raza municipiului Cluj-Napoca iar in aceasta dimineata nu a mai fost gasit si nici nu a mai raspuns la…

- Ninel Peia, candidat la alegerile prezidențiale, este dat disparut dupa ce nu se mai știe nimic de el de miercuri seara. SPP, cel care se ocupa cu paza lui, a sesizat Poliția. Ninel Peia a participat miercuri la Cluj la o intalnire electorala, iar noaptea a disparut. ”In aceasta dupa amiaza, IPJ Cluj…

- Noi informații despre copilul de opt ani din Constanța care a disparut fara urma. Pompierii au oprit cautarile in cele trei bazine de colectare din localitatea Pecineaga, informeaza Romania TV. Trupul micuțului Alexandru nu a fost gasit acolo. In tot acest timp, mama face acuzații grave și spune ca…

- Tot mai multe dispariții sunt semnalate de catre autoritați. O buna parte din aceastea fac referire la romanii plecați in strainatate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 100 de polițiști, jandarmi, voluntari, dar și cainele de urma al serviciului criminalistic de la IPJ Constanța cauta, duminica dimineața, copilul de 8 ani, care a disparut sambata din fața casei. La acțiune participa și un elicopter, care survoleaza zona, potrivit Mediafax.Desfașurare…

- La data de 27.10.2019, ora 19.38, polițiștii Secției de Poliție Rurala Tulnici au fost sesizați prin 112 de catre o femeie, din județul Galați, cu privire la faptul ca mama ei, in varsta de 68 de ani, din comuna Vrancioaia, a plecat voluntar de la domiciliu. In urma cautarilor efectuate, in dimineața…