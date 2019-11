La 83 de ani, FLORIN PIERSIC TRAGE O DUREROASA CONCLUZIE Astazi, pentru prima oara am ințeles ce-a vrut sa spuna J.F. Kenedy: „Nu te intreba ce poate face țara pentru tine, ci ce trebuie tu sa faci pentru țara ta.” Ce-ai facut tu, romane? Iți spun eu: ți-ai furat caciula singur! Nu te-ai limitat la caciula, ai furat o bucata de traversa sa o vinzi la fier vechi și acum te plangi ca faci cu trenul 10 ore in loc de 3, ai furat componente din sistemul de irigații și apoi te-ai plans ca iți omoara seceta culturile, ți-ai taiat bucata de padure și apoi ai țipat, ca din gura de șarpe, cand casa ți-a luat-o la vale, ți-ai pacalit la cantar clientul intrat… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Buzaul nu mai este demult un judet industrializat, nu este nici unul agrar, ci doar unul de consum… au avut grija securistii, activistii de partid si turnatorii sa devalorizeze industria si sa fure, “la bucata” intreprinderile comuniste. Acum cei care au furat fabricile pozeaza in mari industriasi si…

- Doi tineri, unul in varsta de 19 și unul de 21 de ani, ambii din Vicovu de Sus, au fost trimiși in judecata in stare de arest preventiv, pentru furturi comise din societați comerciale și din Caminul Cultural Bilca, de unde au sustras, bucata cu bucata, intregul sistem de sonorizare. Ce atrage ...

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a marturisit ca le-a omorat pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a fost adus, luni dimineata, la locuinta sa, pentru reconstituirea faptelor. Luni, anchetatorii vor reface traseul parcurs de Dinca dupa ce a luat-o la ocazie pe Alexandra, iar marti, traseul…

- La data de 12 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 40 de ani, din comuna Stroiesti, judetul Valcea, banuit de savarsirea infractiunilor de furt calificat.…

- Polițiștii din Alba Iulia au identificat, in mod operativ, doi tineri din Alba Iulia și unul din Sebeș, care au furat, dintr-o casa aflata in construcție, in Alba Iulia, scule electrice in valoare de 19.300 lei. Doi dintre aceștia au fost reținuți. La data de 5 septembrie 2019, polițiștii de investigații…

- Marius Vizer (60 de ani) detine sefia Federatiei Internationale de Judo de aproape 12 ani. Acum, din aceasta postura, el se afla in mijlocul unui scandal urias, ajuns in presa internationala.

- Un barbat de 48 de ani este cercetat pentru furt dupa ce a dat iama in pepenii unui consatean. Politistii l-au prins cu caruta incarcata cu sute de kilograme de pepeni la scurt timp dupa ce ii furase de pe plantatie.

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat, la Realitatea TV, Congresul PSD reunit pentru desemnarea oficiala a premierului Viorica Dancila drept candidatul partidului la alegerile prezidentiale din noiembrie."Discursul lui Dancila a fost punctul tare al Congresului. Si am devenit foarte…