Stiri pe aceeasi tema

- Un județ din Romania a ajuns pe locul cinci in topul celor mai ospitaliere zone turistice din lume. A detronat regiuni din Costa Rica, SUA si Canada. Este vorba despre judetul Mureș. Citește și: Argeș. Un barbat a murit lovit de tren Pe baza a 240 de milioane de recenzii facute de utilizatorii celui…

- Un județ din Romania devine noua mandrie a țarii, dupa ce a ajuns pe locul 5 in Top 10 cele mai ospitaliere zone turistice din lume. Regiuni din Costa Rica, Canada și SUA au ocupat pozițiile 8, 9 și 10, fiind astfel mai puțin apreciate decat județul Mureș de turiștii din intreaga lume.

- Amazon.com a desfiintat miercuri locuri de munca in Statele Unite, Canada si Costa Rica, ca parte a unui plan de a concedia 18.000 de angajati, a declarat gigantul comertului electronic intr-o nota adresata personalului vazuta de Reuters. Concedierile sunt cele mai recente din sectorul tehnologic din…

- La 4 zile de la accidentul din Alba, in care 4 tineri au fost raniți, au aparut și primele imagini surprinse de martori. In filmarea realizata pana sa ajunga echipele de salvare se vad victimele, dar și ce a mai ramas din mașina grav avariata. Din cauza vitezei, BMW-ul a ajuns pe acoperișul unei case,…

- Managerul Simin Aysel Florescu, a declarat ca se confrunta și cu noi cazuri de COVID.“Toate aceste cazuri care au aparut mult mai devreme decat stiam noi, adica au aparut inca de la inceputul lunii decembrie, de obicei apareau pe la sfarsitul lunii ianuarie si deja suntem intr-o crestere accelerata…

- Doi tineri clujeni nevazatori au reusit sa urce, in premiera pentru Romania, pe varful Aconcagua, la 6.962 de metri altitudine, cel mai inalt varf muntos din America de Sud, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele AUR, George Simion, declara ferm ca Romania importa uraniu de la talibani, dupa ce a fost inchisa mina de la Crucea. In realitate, Romania importa uraniu din Kazahstan, dar si din Canada. Simion a facut aceasta declaratie, comparabila cu celebrele gafe ale Vioricai Dancila, la postul B1…

- Echipei medicale de la Spitalul SanConfind din Poiana Campina i se va alatura in curand un medic specialist in medicina de laborator, dar cu competențe excepționale in ecografie (ultrasonografie generala). Medicul Mara Dobre are peste 20 de ani de experiența relevanta, activand in mai multe clinici…