Stiri pe aceeasi tema

- Vara aceasta, numarul refugiaților ucraineni care vin sa se adaposteasca in R. Moldova a crescut considerabil. Despre aceasta a declarat Adrian Efros, șeful Centrului Unic de Gestionare a Crizei (CUGC), in cadrul unei conferințe de presa, transmite Știri.md. {{634327}}”Daca in aprilie-mai s-a atestat…

- Peste 700 de de cetațeni ucraineni au fost incadrați in cimpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, arata ultimele date furnizate de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței (ANOFM) de Munca. Din numarul total, majoritatea sint femei - 552, iar barbați - 161, transmite agora. Cei mai mulți…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca Romania a fost alaturi de țara sa de-a lungul anilor ‘la bine si la greu’.„Ma bucur sa revin la Bucuresti pentru a va transmite personal recunostinta pentru sprijinul neobosit, consecvent si generos pe care Romania ni-l ofera in ultimii ani.…

- Cetațeni ruși intra din Republica Moldova in Romania folosind acte de refugiați ucraineni. Acestea sunt acte false, care se pot obține contra unor sume de bani. Informații in acest sens au fost difuzate de presa din Republica Moldova. Un caz concret a fost identificat de autoritațile de frontiera ale…

- In data de 15.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.636 de persoane, dintre care 9.762 de cetateni ucraineni in crestere cu 14,9 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.385 cetateni ucraineni in crestere…

- In data de 3 iunie in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 92.492 de persoane, dintre care 7.972 de cetateni ucraineni (in scadere cu 0,7 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.263 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- In data de 30.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 78.868 de persoane, dintre care 9.878 de cetateni ucraineni (in crestere cu 7,5 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.122 cetateni ucraineni (in…

- Peste 480 de cetațeni ucraineni au fost incadrați in cimpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, arata ultimele date furnizate de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței (ANOFM) de Munca. Din numarul total, majoritatea sint femei - 377, iar barbați - 107. Cei mai mulți cetațeni ucraineni…