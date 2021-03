Romania a marcat joi 44 de ani de la cutremurul din 1977. Un dezastru cu un bilant tragic atat din punct de vedere uman, cat si socio-economic, in care 1.600 de persoane au murit si 35.000 de locuinte au fost distruse. In prezent, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), mai putin de 20% din totalul locuintelor din Romania erau asigurate in anul 2020 impotriva anumitor riscuri, iar peste jumatate dintre romani (54%) spun ca sunt ingrijorati de pericolul unui cutremur. In Romania, ponderea locuintelor acoperite printr-o polita de asigurare…