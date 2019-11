Stiri pe aceeasi tema

- In contextul Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului – 20 noiembrie, UNICEF in Romania lanseaza o invitație cadrelor didactice și elevilor din Romania de a se alatura inițiativei globale „Cea mai mare lecție din lume”, organizand, in perioada 20-22 noiembrie, o ora de educație despre drepturile…

- Municipiul Brașov a fost prezent la primul summit mondial al orașelor prietene ale copiilor – Children Fiendly Summit – care a avut loc la Koln, in aceasta saptamana. Orașul nostru este singura comunitate din Romania participanta la acest eveniment, la care au fost prezente peste 100 de orașe din Europa,…

- Doua comitete ale ONU, sesizate de familiile sotiilor si copiilor jihadistilor detinuti de kurzi in Siria, au cerut Frantei sa adopte masuri pentru a proteja drepturile acestora si pentru a impiedica transferul copiilor in Irak, au anuntat vineri avocatii familiilor, transmite AFP. Avocatii…

- La nivel global, cel puțin unul din trei copii sub varsta de 5 ani sunt malnutriți sau nu se dezvolta normal, a dezvaluit UNICEF prin intermediul celui mai comprehensiv raport privind copiii, alimentația și nutriția, din ultimii 20 de ani, scrie UN News, potrivit Hotnews. Un numar alarmant de mare de…

- Documente atasate: Proiectul de lege Expunerea de motive O noua inițiativa legislativa propune acordarea unui ajutor de la stat pentru parinții cu copii antepreșcolari, de pana la 710 lei pentru fiecare copil. In expunerea de motive se invoca argumente precum scaderea drastica a natalitații…

- UNICEF trage un semnal de alarma și ii comemoreaza pe copiii uciși anul trecut in zonele de conflict ale lumii, printr-un gest impresionat. A plasat, la sediul Națiunilor Unite din New York, 3.758 de ghiozdane in randuri care amintesc de un cimitir, fiecare reprezentand o pierdere fara sens a unei vieți…