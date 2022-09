Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul algerian Billel Omrani (29 de ani), liber de contract dupa desparțirea de CFR Cluj, a semnat un contract cu FCSB, iar Gigi Becali i-a pregatit un salariu consistent.Pentru ca nu și-a gasit o echipa in afara Romaniei, Billel Omrani a revenit in Superliga, fiind convins sa accepte…

- Gigi Becali (64 de ani) a anunțat, in decursul zilei de luni, transferul lui Billel Omrani, fostul jucator al lui CFR Cluj, la FCSB. „Am considerat ca Omrani e cel mai bun atacant din Romania. Tot timpul am vrut sa-l iau, dar nu era serios. I-am spus ca-i fac contract pe un an și apoi pe inca doi ani,…

- Un numar de 1.825 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 573 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, sambata, Ministerul Sanatatii. Conform sursei citate, 341 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- Celebrul violonist DAVID GARRETT celebreaza viața in cadrul noului sau turneu, „ALIVE”, printr-o serie impresionanta de concerte susținute pe toate continentele. In primele zile ale lunii septembrie, DAVID GARRETT le va oferi fanilor din Romania posibilit

- Cornel Dinu a implinit azi 74 de ani. Fostul mare fotbalist e nascut in același an cu clubul de care și-a legat intreaga viata. Nascut in 1948 la Targoviște, Cornel Dinu a debutat pe 25 septembrie 1966, la 18 ani, 1 luna și 22 de zile. A disputat 454 de meciuri in prima divizie, toate pentru Dinamo…

- FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi iși cunosc adversarele pe care le-ar putea intalni in play-off-ul Conference League, iar numele acestora sunt, la prima vedere, unele incomode. Mai intai, cele trei formații din Romania trebuie sa treaca de turul III, programat pe 4 și 11 august. In ceea ce o privește…

- Aflat la limita dintre ficțiune și documentar, filmul de debut al regizorului Sebastian Mihailescu, „Pentru mine tu ești Ceaușescu”, are premiera in cinematografele din Romania pe 29 iulie, distribuit de Bad Unicorn. Caștigator al doua premii (Best Central and East European Documentary Film, Best Cinematography)…

Supercupa Romaniei, dintre campioana CFR Cluj si castigatoarea Cupei Romaniei, Sepsi OSK, primul meci in care se va folosi sistemul VAR, are loc sambata.