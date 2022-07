La 24 iulie 1772 elitele din Moldova și Țara Românească au cerut Unirea Principatelor 1772: Moldova și Țara Romaneasca au cearut Unirea Principatelor O pagina mai puțin cunoscuta din istoria neamului romanesc: la 24 iulie 1772 au inceput congresele de pace de la Focșani și București. In timpul acestor tratative de pace, delegațiile Moldovei și Țarii Romanești au cerut independența de fapt, sub garanția Austriei, Rusiei și Prusiei, și unirea celor doua țari romanești. Istovite de razboaiele ruso-turce și austro-turce care in multe cazuri foloseau Muntenia și Moldova pe post de campuri de batalie, Principatele Romane au realizat inca din 1772 ca unica lor salvare in fața unor agresiuni… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un Cod Portocaliu de ploi torentiale si vijelii pentru Bucuresti si judetul Ilfov. A fost emis si un mesaj RO-Alert. Meteorologi au emis si un cod galben pentru Muntenia, sudul Moldovei si Dobrogea.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un Cod Portocaliu de ploi torentiale si vijelii pentru Bucuresti si judetul Ilfov. A fost emis si un mesaj RO-Alert. Meteorologi au emis si un cod galben pentru Muntenia, sudul Moldovei si Dobrogea.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un Cod Portocaliu de ploi torentiale si vijelii pentru Bucuresti si judetul Ilfov. A fost emis si un mesaj RO-Alert. Meteorologi au emis si un cod galben pentru Muntenia, sudul Moldovei si Dobrogea.

- Meteorologii au emis un Cod roșu de averse torențiale, valabil pentru județele Giurgiu și Teleorman. Avertizarea este valabila joi, pe parcursul dimineții. De asemenea, in jumatatea de nord a Moldovei, local in Transilvania, Muntenia si nord-estul Olteniei, ramane in vigoare un Cod portocaliu de averse…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de furtuni pentru București și 33 de județe, valabila pana luni dimineata. Potrivit ANM, de duminica, 5 iunie, ora 12:00 pana luni, 6 iunie, ora 6:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea si Carpatii…

- Meteorologii au emis duminica, 5 iunie, o noua avertizare cod galben de ploi torențiale și grindina, valabila pentru estul, centrul, sudul și vestul țarii, inclusiv la București, de la ora 12.00 și pana luni dimineața, la ora 6.00.Potrivit meteorologilor, in cele 18 ore de alerta meteo, sunt așteptate…

- Meteorologii au emis duminica, 5 iunie, o noua avertizare cod galben de ploi torențiale și grindina, valabila pentru estul, centrul, sudul și vestul țarii, inclusiv la București, de la ora 12.00 și pana luni dimineața, la ora 6.00.Potrivit meteorologilor, in cele 18 ore de alerta meteo, sunt așteptate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata.Potrivit ANM, in intervalul 31 mai, ora 12.00 31 mai, ora 22.00 in Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei, sud vestul Transilvaniei si local la munte vor fi perioade cu instabilitate…