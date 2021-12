Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul olandez Max Verstappen a reușit duminica sa caștige primul titlul de Formula 1, dupa ce a caștigat dramatic cursa de pe circuitul Yas Marina, de la Abu Dhabi. Britanicul Lewis Hamilton a terminat doar al 2-lea și a pierdut șansa de a obține al 8-lea titlu din cariera.

- Rusul Nikita Mazepin a fost testat pozitiv la COVID, transmit reprezentanții Formulei 1. In consecința, rateaza etapa finala a sezonului 2021, iar Haas va avea un singur pilot pe circuitul Yas Marina din Abu Dhabi: Mick Scumacher. Pilotul de rezerva, Pietro Fittipaldi, se afla in Abu Dhabi, dar nu-i…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a stabilit cel mai bun timp al celei de-a treia sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu de la Abu Dhabi, a 22-a si ultima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, decisiva pentru titlu, fiind cronometrat sambata pe circuitul din Yas Marina…

- Momentrul adevarului in Formula 1! In acest weekend se va da lupta decisiva pentru titlul mondial. Britanicul Lewis Hamilton si olandezul Max Verstappen se vor in confrunta in ultima cursa a sezonului, programata duminica la Abu Dhabi.

- ​Lewis Hamilton și Max Verstappen au oferit o cursa electrizanta în Arabia Saudita, victoria revenindu-i britanicului dupa un duel la limita cu rivalul sau. Cei doi s-au lovit, s-au șicanat, iar olandezul a fost pâna la urma penalizat cu 5 secunde. Lupta pentru titlul mondial se va decide…

- Cel mai bogat sportiv britanic din toate timpurile este pilotul Lewis Hamilton. Acesta l-a intrecut pe legendarul fotbalist David Beckham. Cu doua curse inainte de finalul sezonului in Formula 1, Hamilton are mari șanse de a deveni pentru a opta oara campion mondial.Lewis Hamilton a devenit pilot in…