La 21 de ani cercetat pentru mai multe infracțiuni, la volan In data de 30.07.2021, in jurul orei 10:50, politistii rutieri si cei ai Biroului Investigatii Criminale din cadrul Poliției Municipiului Petrosani au identificat in trafic, pe strada Grivița Roșie, din municipiul Petroșani, autovehiculul condus de un tanar de 21 de ani, din Petrosani, care se afla la volan, desi nu poseda permis de conducere.

Urmare a probatoriului administrat in cauza, politistii au dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața de tanar, acesta fiind cercetat pentru comiterea altor 4 infracțiuni de conducere a unui vehicul fara a poseda permis de conducere.

