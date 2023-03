Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva minute, Oana Matache a publicat un nou mesaj pe rețelele de socializare. Ieri, aceasta a avut o prima reacție dupa ce mama sa a postat un videoclip in care Radu Siffredi, actualul ei iubit, ii injura copiii. Ce a transmis fiica Ginei Matache de aceasta data celor care o urmaresc pe…

- Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, i-a transmis Maiei Sandu o scrisoare in care arata susținerea Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Intr-o postare pe pagina sa de Twitter, oficialul a scris ca, in contextul geopolitic dificil, Republica Moldova poate conta pe increderea…

- Secretarul general NATO a venit cu informații explozive in aceasta dimineața, chiar inainte de intalnirea miniștrilor Apararii din țarile membre. Jens Stoltenberg a fost intrebat cat de implicata este alianța pe care o conduce in acest razboi sangeros, iar raspunsul sau ar putea sa reprezinte un nou…

- Astazi, 7 februarie, este marcata Ziua Siguranței pe Internet. Este o ocazie pentru a consolida eforturile tuturor parților interesate la crearea unui internet mai bun pentru utilizatorii tineri. Tendințele inregistrate in ultimii ani releva faptul ca spațiul virtual este util și informativ, dar in…

- Nadia Comaneci, prima gimnasta din istorie care a primit nota 10, a avut parte de o surpriza la sala de sport la care merge, in Los Angeles. Romanca s-a intalnit cu Arnold Schwarzenegger.„Antrenament devreme. Am dat peste un prieten foarte drag Arnold Schwarzenegger”, a scris romanca intr-o postare…

- Reintors in SUA, la Columbus Crew, mijlocașul Alexandru Mațan (22 de ani) a avut parte de un moment emoționant, in viața personala. Fotbalistul care in prima parte a sezonului a jucat la Rapid a sarbatorit 3 ani de relația cu logodnica sa, Elena. ...

- Ultima zi a anului ce este pe cale sa se incheie a adus un sprijin nesperat pentru sportiva din Romania. Ajutorul venit la final de 2022 pentru Simona Halep. Ce a transmis jucatoarea de tenis fanilor sai. Sprijin neașteptat pentru Simona Halep Accidentare, divorț și un scandal rușinos in care a ajuns…