- Ida Acconciamessa a supraviețuit unui melanom in stadiul 4, s-a confruntat cu doua șolduri rupte și a trecut prin epidemia de gripa spaniola. Acum, la 104 ani, a depașit infecția cu noul coronavirus.

- Angelina Friedman are 101 ani, o varsta cu care se poate mandri, mai ales ca a invins de-a lungul vietii sale gripa spaniola, cancerul si, recent, COVID-19, o maladie respiratorie cauzata de un tip nou de coronavirus, care a facut mii de morti la New York, mai ales in randul persoanelor varstnice,…

- Angelina Friedman (101 ani), care locuieste intr-un camin de batrani din nordul statului New York - astfel de centre au fost puternic afectate de pandemie -, a fost diagnosticata cu COVID-19 in luna martie, dar a reusit sa invinga boala, la fel cum a facut cu gripa spaniola in secolul trecut si cu…

- Are 101 anișori, merge pe 102, și a batut noul coronavirus. Angelina, o super-strabunica din SUA, a ramas neimpresionata de COVID-19, dupa o viața in care a invins cancerul, septicemia, gripa spaniola, traiul in condițiile date de Marea Criza Financiara, dar și durerea provocata de tragedii imense.

- Philip Kahn, un veteran al celui de-al Doilea Razboi Mondial, a decedat din cauza coronavirusului la varsta de 100 de ani si la 100 de ani distanta de moartea fratelui sau geaman Samuel din cauza gripei spaniole.

- Dr. Adina Alberts, cunoscut medic chirurg, vorbește pe pagina sa de socializare despre folosirea in cazul bolnavilor COVID-19 a unui tratament utilizat și in 1918 in pandemia de gripa spaniola:„TERAPIA CU ANTICORPI DE LA BOLNAVII CARE S-AU VINDECAT (Terapia cu “plasma convalescenta”) Este…

- Noul coronavirus a reușit sa uimeasca pe toata lumea, facand ravagii pe intreg globul. Dupa ce s-a luptat cu gripa spaniola, Bob Weighton, cel mai batran barbat din lume, in varsta de 112 ani, nu-și explica cum este posibil sa traim asemenea timpuri!

- Alberto Bellucci, un barbat in varsta de 101 ani, infectat cu noul coronavirus, a fost declarat vindecat de medicii de la spitalul din Rimini. Batranul a mai infruntat gripa spaniola si cele doua razboaie mondiale de-a lungul vietii.