La o varsta frageda, la doar 11 ani, Anna Corbu intra in showbizul muzical cu melodia “Secretul” la care a filmat și un videoclip interesant pe care il puteți urmari in continuare. Sub numele de scena Anna, puștoica patrunde in lumea muzicala și iși dorește sa aiba succesul fenomenelor Iuliana... The post La 11 ani Anna a intrat in showbizul muzical appeared first on Tabu .