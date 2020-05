Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile unei țari apeleaza la masuri mai neobișnuite pentru a convinge cetațenii sa pastreze distanțarea sociala. Mai exact, aceștia ar putea fi obligați sa curețe toaletele publice. Indonezia a luat o serie de masuri pentru a preveni raspandirea coronavirusului, iar lista de sancșiuni pentru cei…

- "Cu siguranta va exista in timp o sanctiune, dar cred ca lucrurile trebuie sa se dezvolte gradual. Nu trebuie sa ne apucam sa sanctionam oamenii. Trebuie ca oamenii sa se invete cu purtatul mastii. Trebuie ca oamenii sa aiba masti la ei. De asemenea, si angajatorii sa asigure masti pentru personal",…

- „Pâna în 15 mai, toate restricțiile ramân în vigoare. Dupa, ne vom putea mișca mai liber dar, din pacate, viața nu revine la normalitatea pe care am cunoscut-o înaintea pandemiei”, a declarat președintele Klaus Iohannis, în cadrul unei intervenții de…

- Bilantul este acum de 1.033 de morti si de 11.445 de cazuri de persoane infectate oficial inregistrate in aceasta tara de 10,3 milioane de locuitori, care a adoptat masuri mai relaxate decat majoritatea tarilor europene pentru a incerca sa limiteze raspandirea virusului.Din cele 11.445…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din 6 aprilie 2020. Este una dintre cele mai importante ședințe de guvern din ultima perioada.I. MASURI NECESARE APLICARII DISPOZITIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STARII…

- Decizie de ultima ora! Romania, in carantina totala! Klaus Iohannis a anunțat noi restricții de circulație și noi restricții pentru romani, in contextul epidemiei de coronavirus. De miercuri, 25 martie, Președintele Romaniei a informat ca se vor lua masuri suplimentare și pentru persoanele aflate in…

- O asistenta medicala din Jesolo, Venetia, care trata pacienți cu noul coronavirus s-a sinucis, la varsta de 49 de ani, anunta cotidianul italian La Reppublica.Asistenta medicala care lucra cu pacienti bolnavi de coronavirus s-a sinucis, potrivit cotidianului italian La Reppublica citat de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca "lumea se asteapta la un recul in economie" dupa ce se termina criza legata de coronavirus si este in pregatire un plan de masuri. "E foarte clar, si asta am aflat si ieri de la ceilalti lideri europeni, ca lumea se asteapta la un recul…