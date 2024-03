Stiri pe aceeasi tema

- Politia desfasoara activitati de cautare si identificare a persoanei disparute CIOBANU PAVEL-CORNEL, de 31 de ani, cu domiciliul in comuna Bunești, sat Petia, judetul Suceava, care la data de 15.03.2024, a plecat de la domiciliu cu autoturismul marca BMW cu numarul de inmatriculare SV20CBY, fara a mai…

- Un tanar curier roman a disparut fara urma in Germania. Familia il cauta cu disperare pentru ca nu mai stie nimic despre el din data de 9 martie. Este vorba despre o disparitie misterioasa a unui roman in Germania. Alexandru Rohozneanu este numele lui, are 27 de ani, iar familia nu mai stie nimic despre…

- Astazi, 4 martie a.c., polițiștii Secției 1 Groși au fost sesizați prin plangere de catre un barbat in varsta de 53 de ani din Coaș, cu privire la faptul ca, fiul sau, TARBA DARIUS GABRIEL, in varsta de 17 ani, din Coaș, a plecat de la domiciliu in jurul orei 06.00, inspre municipiul Baia Mare și nu…

- Ieri, 2 martie a.c., polițiștii Municipiului Baia Mare au fost sesizați de familia unei minore de 13 de ani, din Baia Mare, respectiv Coardoș Michele Daria Nicoleta, cu privire la faptul ca, la data de 01 martie a.c., in jurul orei 17.00, aceasta a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit pana in…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat de 72 de ani din Bistrița Bargaului care a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența…

- La data de 09 februarie a.c., polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 38 de ani, despre faptul ca, tatal sau – PETCAȘ MIHAI – din municipiu, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit pana in prezent și nici nu raspunde la telefon. The post Baimarean disparut…

- Un barbat din Dubasari, Denis Dovgaliuc, nascut in anul 1984, locuitor al satului Dzerjinscoe, este cautat de rude și oamenii legii, dupa ce acesta a plecat de acasa pe 19 iunie 2023 și a disparut fara urma, anunța așa-zisul Minister de Interne din stanga Nistrului.

- Cadavrul unui barbat a fost gasit, pe marginea strazii, in Cernavoda. Madalin era cautat de poliție de cateva zile, dupa ce a fost dat disparut de poliție. Familia lui este in stare de șoc, dupa doua zile in care a sperat ca polițiștii il vor gasi teafar pe Madalin.