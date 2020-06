Stiri pe aceeasi tema

- Revista americana Forbes, care i-a acordat lui Kylie Jenner titlul de cea mai tanara miliardara, a decis sa i-l retraga. Vedeta, deținatoarea a unui adevarat imperiu cosmetic, este acuzata de faptul ca a mințit referitor la averea sa. Mai mult decat atat și mama ei este invinuita pentru ca ar fi oferit…

- Revista Forbes, care in luna martie a anuntat ca Kylie Jenner, vedeta unor emisiuni de tipul reality show, a devenit cea mai tanara miliardara prin forte proprii, a precizat vineri ca nu mai considera averea acesteia ca avand o atat de mare valoare, informeaza Reuters.

- Revista a precizat ca a revizuit datele financiare date publicitatii de Coty Inc, firma care a cumparat o participatie de 51- in compania de cosmetice a lui Kylie Jenner in noiembrie 2019. Aceste acorduri financiare au scos in evidenta faptul ca ''afacerea lui Kylie este in mod semnificativ mai mica…

- Conform Revistei Forbes, Kylie Jenner nu mai este in clubul miliardarilor. Denumita „Cel mai tanar miliardar self-made”, acum ajunsa la 22 de ani, Kylie Jenner și-ar fi facut primul miliard din compania pe care a fondat-o, Kylie Cosmetics. Aceasta a vandut 51% din companie, intr-un deal care a dus valoarea…

- Un tanar din Iași juca poker cu bani falși și tot cu bani falși platea maneliștii la chefuri. El a fost prins dupa ce un partener de joc a realizat ca a caștigat la carți valuta falsa. Tanarul ar fi dat bani falsi și la petrecerile cu maneliști. La un moment dat, cantareții de manele... View Article

- Angajatii si managerii romani pot afla printr-un simplu click datele oricarei firme privind indicatori de solvabilitate, lichiditate, profitabilitate sau detalii despre proceduri de insolventa si dosare in justitie.

- COVID-19. Antonia se confrunta cu o stiuatie relativ dramatica in momentul de fata. Artista este nevoita sa-si vada copilul de la departare, prin intermediul retelelor de socializare si al telefonului. Desigur, este bine stiut ca vedeta si fiica acesteia sunt departite si nu locuiesc impreuna de…

- Bianca și Alex Bodi au divorțat la notar in urma cu doarcateva zile, dupa aproape 7 luni de casnicie. Acum, vedeta și-a chemat fostulsoț in instanța, pe motiv ca a fost agresata de acesta. La scurt timp dupa ce au semnat actele de divorț, cei doi au ajuns la o secție de poliție, dupa ce vedeta a depus…