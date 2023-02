Stiri pe aceeasi tema

- La aproape un an de zile de cand Kylie Jenner a nascut al doilea copil , vedeta a publicat in mediul online primele imagini cu baiețelul ei și al lui Travis Scott. A și dezvaluit ce nume i-au ales, pe micuț „nu-l mai cheama Wolf”, așa cum stabilisera inițial. Pe 2 februarie 2022, Kylie Jenner l-a adus…

- Gabi Balint a implinit astazi 60 de ani! Marele jucator al naționalei de fotbal, atacantul generației unice a jucatorilor Stelei București care au caștigat Cupa Campionilor Europeni (1986), este fericit dar și mahnit. Cel de-al doilea prenume al sau fiind Pele, legendarul fotbalist de la care, zilele…

- Salman Khan a organizat, marți, o petrecere cu ocazia aniversarii zilei lui de naștere, insa fara sa știe ce urmeaza. Evenimentul la care a fost prezenta și Iulia Vantur, s-a lasat cu scandal și prezența poliției, care a intervenit imediat.

- Aniversarea a 24 de ani de existența a brandului de petreceri anonimTM va avea loc in acest an intr-o locație cat se poate de inedita, pe vaporul Pelican, care va face o tura dus – intors intre Timișoara și Sanmihai cu o petrecere de zile mari, desfaurata pe timp de zi. Prima petrecere sub eticheta…

- Cum a fost la ziua lui Catalin Botezatu! Designerul a implinit 56 de ani! Sambata seara, Catalin Botezatu a organizat o petrecere aniversara intr-un local de lux din Capitala. I-au fost alaturi o mulțime de vedete, majoritatea vedete cunoscute din showbiz. Ca de obicei, Catalin Botezatu a aratat fabulos…

- Zi importanta pentru Marisa Paloma! Iris, fiica vedetei, și-a sarbatorit ziua de naștere și a implinit un an. Marisa Paloma i-a organizat o petrecere fastuoasa micuței, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. Iata momente de la eveniment!

- Țestoasa Jonathan iși va sarbatori ziua de naștere pe insula Sfanta Elena, printr-o petrecere care va ține trei zile, la care sunt invitați toți localnicii și familia guvernatorului, potrivit The Guardian . Reptila traiește pe Sfanta Elena din 1882, cand a fost adusa in dar guvernatorului micii insule…

- Dragoș Dolanescu a avut parte de o petrecere tradiționala, cu preparate romanești, la implinirea a 47 de ani. Fiul cel mic al regretatului Ion Dolanescu locuiește in Costa Rica de ani de zile, insa acest lucru nu l-a facut sa uite de casa.