Stiri pe aceeasi tema

- Actorul care a jucat in rolul lui Hawkeye din universul Marvel a postat o fotografie pe site-urile de socializare, insoțita de un mesaj in care le transmite fanilor cum se simte. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba.

- Pe 19 decembrie, Andreea Antonescu a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, iar de Craciun cele doua au fost acasa, alaturi de intreaga familie. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine in care apare cu cele doua fiice langa pomul de Craciun.

- Astronomii au detectat pentru prima data o planeta indepartata care se apropie periculos de mult de steaua sa imbatranita, potrivit unui studiu publicat luni, care ofera o posibila imagine despre cum ar putea sfarși Pamantul, scrie AFP.

- Vestea morții indragitei actrițe a fost un șoc nu doar pentru colegii de breasla de la Hollywood, ci și pentru fanii din intreaga lume. Ultima imagine cu Kirstie Alley in viața este, de fapt, un videoclip publicat chiar de ea pe o platforma de social media, cand nimeni nu știa ca se lupta cu o […] The…

- Razvan Burleanu (38 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, e prezent la partida Brazilia - Elveția de la Campionatul Mondial și a „furat”, involuntar, toate privirile inaintea meciului. In timpul intonarii imnurilor, televiziunea care produce cea mai tare partida din grupa G a aratat un…

- Tu il recunoști pe baiețelul din imagine? Timpul a „zburat”, iar in prezent se bucura de mult succes datorita talentului pe care il are in actorie. La prima vedere poate fi destul de greu sa iți dai seama despre cine este vorba.

- Poliția din Hincești solicita ajutorul cetațenilor pentru stabilirea locului aflarii persoanei din imagine. Acesta in noaptea de 11 spre 12 noiembrie, ar fi patruns intr-o casa din localitatea Balceana, a amenințat proprietara casei, o femeie de 55 ani, dupa care a sustras bijuterii din aur și mijloace…